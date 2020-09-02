«Разведчик Ямала»: в регионе пройдёт молодёжная патриотическая онлайн-игра

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

Молодёжь Ямала приглашают принять участие в патриотической онлайн-игре, которая состоится с 12 по 27 сентября. Местом проведения станет официальная группе организаторов мероприятия.

Игра будет состоять из трёх этапов. Ребятам предстоит продемонстрировать знания о Великой Отечественной войны, а также также выполнить спортивные и творческие задания. Победят те, кто наберут наибольшее число баллов во всех состязаниях.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Росмолодежь», а затем написать в личные сообщения группы: «Я участвую в онлайн-игре «Разведчик Ямала», указав инициалы. Успеть надо до 10 сентября. Возрастные ограничения от 14 до 17 лет.