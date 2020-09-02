В Тарко-Сале торжественно открыли новый корпус школы-интерната

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В Тарко-Сале торжественно открыли новый учебный корпус школы-интерната. Строить его начали ещё в 2012 году и вот, спустя восемь лет, оно готово принять учащихся.

Трёхэтажное здание рассчитано на 450 детей. Здесь есть кабинеты робототехники и технологии, творческие мастерские, а также мультимедийный центр. Кроме того, все учебные классы оснащены современным оборудованием.

Во время поездки по округу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов лично проверил готовность корпуса к открытию и оценил его оснащение.

-Это долгожданная школа. У нас получился современный учебный центр, где созданы все условия. Также здесь будут учиться дети наших тундровиков. Они смогут получить очень полезные прикладные знания, - сообщил глава региона.

Не остался в стороне и исполняющий полномочия главы района Антон Колодин.

-Сегодня вы впервые зайдёте в свои новые классы. Обещаю, вас ждёт масса новых удивительных открытий и возможностей. Очень надеюсь, что вы используете из по максимуму, и уровень ваших знаний, которые вы здесь приобретёте, поразит нас всех, - дал напутствие чиновник.

Учёбу и досуг воспитанников организуют по образовательной модели «Школа полного дня». Сейчас для ребят организованы разнообразные зоны для подвижных и логических игр, творческих и спортивных занятий, а также исследовательской работы.