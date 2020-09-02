Погода на Ямале 2 сентября: похолодание и дожди

Погода на Ямале на 2 сентября Фото: pixabay.com

В среду, 2 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, в утренние часы ожидается небольшой дождь. Днём +11, ночью +6. Ветер 8-13 м/с.

В Ноябрьске: пасмурно, во второй половине дня начнётся дождь. Температура днём +14, ночью +8. Ветер 2-5 м/с.

В Новом Уренгое: облачно. Днём +12, ночью +8. Ветер 4-8 м/с.

В Надыме: пасмурно. Около обеда начнётся дождь, который затянется до самой ночи. Днём +11, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.

В Губкинском: переменная облачность. Вечером пройдёт небольшой дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 3-6 м/с.

В Тарко-Сале: переменная облачность, после обеда ожидается небольшой дождь. Днём +13, ночью +8. Ветер 4-8 м/с.

В Муравленко: пасмурно и дождь после обеда. Днём +13, ночью +8. Ветер 3-7 м/с.

В Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь после обеда. Днём +11, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.