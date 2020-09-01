«Легенды Севера»: в Новом Уренгое подвели итоги фестиваля парковой скульптуры

Фото: www.newurengoy.ru

В Новом Уренгое подвели итоги фестиваля парковой скульптуры «Легенды Севера».

Лучшей признана работа Романа Петрова «Ловец солнца» из Республики Саха. По задумке автора, ненец поймал на тынзян солнце, которое необходимо жителям северного края для счастливой жизни.

Фото: www.newurengoy.ru

Второе место присудили Сергею Королькову из Салехарда. Его творение называется «Легенда о том, как предки кочевали». Смысл её в том, что каждый человек пастух своей судьбы, он должен пройти свой жизненный путь, полный не только радости, но и опасностей.

Фото: www.newurengoy.ru

На третьем месте оказалась работа мастера Николая Гетьмана из Московской области. Автор изобразил комара и назвал её «Хозяин тундры».

Фото: www.newurengoy.ru

Остальные участники тоже удостоились специальных призов. Так, Сергей Ледков из Тарко-Сале получил награду «За выразительный образ Ямала», Сергей Ключников из Самары – «За новое прочтение истории, легенды Ямала», Константин Шарков из Нового Уренгоя – «За точное решение образа промысловика-охотника», Алексей Куболев из Красноселькупа» – «За успешный дебют», Петр Рябов из Мордовии – «За сохранение памяти мастера Г.Е. Хартаганова», а Сергей Назаров из Удмуртии – «За верность традициям монументального искусства».

Также на закрытии фестиваля побывала начальник управления культуры администрации города Гульнара Мустафина.

-Выражаю благодарность окружному департаменту культуры, дому ремесел, всем участникам фестиваля за потрясающий праздник творчества и таланта. За несколько дней на наших глазах грубые и безмолвные бревна стали произведениями искусства, они долгие годы будут радовать новоуренгойцев, - сообщила глава ведомства.

Места, где будут стоять деревянные скульптуры, определят в ближайшее время.