В День знаний педагоги Ямала получили памятные фотоальбомы от учеников и родителей

Фото: www.salekhard.org

Педагоги из пяти школ Салехарда получили приятные сюрпризы от учеников и родителей – памятные фотоальбомы, в которых собраны снимки ярких школьных дней и тёплые слова благодарности.

Идея такого подарка возникла не случайно. С 1 июня в регионе стартовала акция «Учителя - супергерои Ямала». Пандемия коронавируса смогла показать, что герои бывают не только на страницах книг, но и в реальной жизни. Дистанционное обучение стало настоящей проверкой, однако ямальские учителя справились с этой задачей на отлично.

Фото: www.salekhard.org

-Приятно получить такой подарок. Это оценка моей работы родителями и учениками», - рассказала педагог общеобразовательной школы №3 Начия Гизатулина.

Её коллега также не смогла остаться равнодушной.

-Мне очень приятно получить альбом. Я давно не видела своих ребятишек, очень соскучилась. 1 сентября – это первая ступенька к будущим знаниям. С такими результатами, которых ребята достигли в прошлом году, в этом - мы свернём горы, - поделилась педагог.

За летние каникулы для ямальских учителей было создано более 400 альбомов, которые будут получены в первой половине сентября.