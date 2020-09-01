«Угрожал острым предметом и хотел изнасиловать»: житель Нового Уренгоя напал на женщину, возвращавшуюся с работы Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью».

Преступление произошло с 25 на 26 августа вблизи дома №15 по улице Сибирская - на женщину, возвращавшуюся с работы, напал мужчина. Угрожая потерпевшей острым предметом, нападавший совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. Помешала злоумышленнику дочь северянки, которая специально вышла встретить мать.

В настоящее время полицейские устанавливают личность нападавшего, расследование уголовного дела продолжается.

Стоит добавить, что на днях произошло ещё одно преступление, связанное с надругательством над женщиной. Двое пьяных жителей Красноселькупского района катались ночью на машину, а затем у них созрел коварный план.