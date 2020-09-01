В Салехарде пройдёт выставка-конкурс «Ямальский комикс»

Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского проводит выставку-конкурс «Ямальский комикс», посвящённый любви и лучшим воспоминаниям о родном крае.

Уже в этот четверг, 3 сентября, будут подведены итоги. Все частники получат памятные подарки в виде книг, а призёры удостоятся дипломов. Однако это не все мероприятия, подготовленные организаторами: 4 и 5 сентября пройдут творческие встречи и мастер-классы от признанных гениев комикса.

Стоит добавить, что оценивали конкурсные работы и определяли победителе ведущие специалисты в области практического создания графических романов: Ольга Лаврентьева, Ольга Посух и Сергей Баранов.

На выставке будут представлены 29 работ, 4 из них – вне конкурса.

Мероприятие пройдёт 3 сентября в 18:00 на балюстраде музейной части.