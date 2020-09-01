За состояние дорог на Ямале будет отвечать новое региональное предприятие Фото: pixabay.com

Подводя итоги своей десятидневной поездки по дорогам Ямала, Дмитрий Артюхов принял два важных решения: снять с должности руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также создать региональную компанию, которое будет отвечать за текущее состояние дорог, которое требует системной и плановой работы.

-Наша следующая задача – это создать сильное эксплуатирующее подразделение, которое мы будем развивать, насыщать техникой и создавать сеть филиалов. И за счёт нормальной вооружённости и кадрового состава будем содержать его в должном виде, - рассказал глава ЯНАО.

Также, по его словам, на данный момент в регионе уже имеются такие филиалы, но пока они слабые.

-Дорога это живая материя, под нагрузкой рушится. И здесь варианта два: либо быстро решать текущие проблемы, либо ждать, когда нужно будет ставить на капитальный ремонт. Это уже другие деньги, другие сложности, - заявил губернатор.