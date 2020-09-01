Суд Салехарда обязал местные власти отремонтировать все неисправные пожарные гидранты Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда проверила, на сколько хорошо в городе соблюдается законодательство о пожарной безопасности.

В итоге было установлено, что не все гидранты, расположенные на улицах, находятся в исправном состоянии. Кроме того, не обеспечен беспрепятственный подъезд к ним пожарной техники, из-за чего безопасность салехардцев находится под угрозой.

В связи с этим главе администрации было направлено представление об устранении нарушений закона, которое осталось без удовлетворения.

После бездействия прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое обязует власти исправить все недочёты.

Решением суда все исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В настоящий момент исполнение предписания находится контроле прокуратуры.