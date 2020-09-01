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Жительница Губкинского получит от управляющий компании более 80 тысяч рублей за перелом ноги

Для этого женщине пришлось обратиться в прокуратуру
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Жительница Губкинского получит от управляющий компании более 80 тысяч рублей за перелом ноги

Жительница Губкинского получит от управляющий компании более 80 тысяч рублей за перелом ноги

Фото: pixabay.com

В прокуратуру Губкинского обратилась местная жительница. Женщина просила привлечь к ответственности управляющую компания, которая недобросовестно обслуживает её дом.

Главной причиной конфликта стала следующая ситуация: в зимний период УК не убрала наледь на ступенях подъезда, в результате чего северянка поскользнулась и упала, получив травму в виде перелома голени.

Действуя в интересах обратившейся, прокурор предъявил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда и стоимости затрат на приобретение лекарств.

Решением Губкинского районного суда все требования были удовлетворены в полном объеме, тем самым обязав ответчика выплатить 81 240 рублей.

Однако представители управляющей организации с этим не согласились и направили апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры автономного округа.