«Сезон открыт»: на Ямале засняли первое северное сияние этой осени

Фото: arctic_lab_yamal, соцсеть "Instagram"

В небе над Ямалом было замечено северное сияние. Одно из красивейших природных явлений произошло прошлой ночью, а засняли его сотрудники Научного центра изучения Арктики.

-Ночью было замечательное сияние! - написали исследователи в своем «Instagram», уточнив, что снимки были сделаны на Полярном Урале.

Самый вероятный сезон - это период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март. Однако это не значит, что небо озаряется только в эти месяцы — сияние вполне может случиться и в августе. Но вероятность все-таки выше зимой, примерно с ноября по февраль

Также учёные считают, что любоваться северным сиянием лучше вдали от больших городов и земных источников освещения — так цветные всполохи в небе будут выглядеть чётче и ярче.

Фото: arctic_lab_yamal, соцсеть "Instagram"

Само явление возникает в верхних слоях атмосферы при взаимодействии азона и кослорода с заряженными частицами солнечного ветра. Зеленый свет дают ионы кислорода, а фиолетовый - азот. Также оттенки полярных сияний могут изменяться под влиянием погоды и изменений в химическом составе атмосферы.