Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил школьников и студентов с началом учебного года

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Дмитрий Артюхов поздравил ямальских учеников с началом учебного года. Пожелания адресованы 119 400 ребятам, среди которых не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также учащиеся колледжей и техникумов.

-Поздравляю школьников и студентов с Днём знаний и желаю всем настойчивости, хорошей учёбы, серьёзных успехов и насыщенной яркой жизни в новом учебном году. Учение – это всегда путь к умению. Пусть вам будет интересно на этом пути, пусть ваши достижения будут предметом гордости не только педагогов и родителей, но и всего нашего большого Ямала. «Уверен, этот сложный период не повлияет на образовательные результаты, главное - верить в себя, в свои силы и не пасовать перед трудностями, - произнёс глава региона.

Также к поздравлению присоединилась директор окружного департамента образования Марина Кравец.

По словам главы ведомства, первое сентября - это особая атмосфера детства, которая увлекает всех, даже познавших жизнь взрослых.

Однако особое внимание она уделила учителям.

-Пусть упорный учебный труд только придаст энтузиазма. Новых педагогических свершений вам, коллеги, постоянного движения только вперед, - дала напутствие чиновница.