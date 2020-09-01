Житель Оренбургской области заплатит за оскорбление ямальского полицейского Фото: pixabay.com

Новоуренгойский суд вынес обвинительный приговор жителю Оренбургской области. Он признан виновным по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Инцидент произошёл 19 апреля, когда полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и доставили в психоневрологический диспансер.

В ходе медицинского освидетельствования он начал проявлять агрессию, а затем перешёл на нецензурную брань в адрес сотрудника правопорядка.

В августе злоумышленник понёс заслуженное наказание. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Стоит добавить, что мужчина ещё легко отделался. В соответствии со ст. 319 УК РФ оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх месяцев. Также могут быть назначены обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.