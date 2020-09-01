Дмитрий Артюхов отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства

Фото: оперштаб ЯНАО

Дмитрий Артюхов отправил в отставку директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова, сообщил оперштаб Ямала.

По словам главы региона, решение было принято в результате поездок по дорогам округа. Ккачество и сроками работ именно со стороны начальника профильного департамента оставляли желать лучшего.

-Я не удовлетворён тем, что увидел. Есть объективные причины, мы понимаем – коронавирус, но есть недостаточная динамика и недостаточный контроль. Мы об этом говорили в прошлом году. В этом году я не увидел существенных изменений. Значит нужно принимать другие решения», - сообщил губернатор.

Нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса.

Вместе с тем на Ямале создадут региональную компанию, которая начнёт нести ответственность за содержание дорог.

-Это будет наша структура, которую необходимо развивать, насыщать техникой, создавать сеть филиалов. И за счёт нормальной вооруженности и кадрового состава держать всё в должном виде, – пояснил глава региона.