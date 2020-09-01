На Ямале издали детскую книгу о том, как стать успешным фермером

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Ямальский центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации опубликовал детскую книгу «Когда я вырасту, то стану фермером». Тираж – полторы тысячи экземпляров.

Издание представляет собой красочную историю о дружбе трех мальчишек – Юрки, Мити и Андрея, которые проводят много времени на семейной ферме одного из товарищей и узнают много интересного о нелегком сельском труде. Родители мальчика сначала держали хозяйство исключительно «для себя», но потом начали появляться продуктовые излишки, которые стали поставляться односельчанам. Со временем у фермеров созрел план открыть мини-сыроварню. Собственных денег на мечту не хватало, и на помощь пришел государственный грант. Конечно, чтобы защитить свою идею, героям пришлось потрудиться.

Чтобы привлечь интерес маленьких читателей произведение проиллюстрировали работами профессионального художника, а также рисунками юных ямальцев, победивших в конкурсе, который организовал центр компетенций.

-Мы очень надеемся, что наша книга понравится детям. Из неё они узнают, что ферма начинается не с покупки трактора, а с продуманной идеи, что нужно выбирать дело, которое будет востребовано в той местности, где ты живешь. Ну, и конечно, на примере наших героев мы постарались как можно доступнее рассказать о возможностях поддержки фермерства, которые существуют в нашей стране, - рассказала автор Ольга Щербина.