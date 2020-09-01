На Ямале начала работу первая школа для экскурсоводов

Фото: www.admnoyabrsk.ru

На Ямале стартовала первая школа для экскурсоводов. Сотрудники туристско-информационных центров, музеев и организаций, предоставляющих экскурсионные услуги, пройдут обучение, рассчитанное на два месяца.

Специалисты изучат множество интересных предметов: законы и нормативные правовые акты в сфере туризма; психологию, конфликтологию и межличностное общение; этику и этикет в экскурсионной деятельности; основы делопроизводства и многое другое.

В качестве преподавателя выступит президент «Тюменского областного союза туриндустрии» Любовь Матиевская, которая по праву считается настоящим профессионалом. Она проработала в индустрии более 13 лет, в том числе - в роли владельца туроператора и ведущей курсов повышения квалификации в турмагистратуре.

По окончанию обучения 25 учеников школы получат дипломы о дополнительном профессиональном образовании.