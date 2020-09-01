В Салехарде отремонтировали ещё две улицы

Фото: www.yanao.ru

В Салехарде завершились работы на улицах Игарская и Республики. Отремонтировали их в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На первом участке, от кольцевой развязки около магазина до пересечения с Первомайской, заменили дорожное покрытие, бортовой камень на более стойкий – гранит, а также обустроили пешеходную зону и укрепили откосы.

Фото: www.yanao.ru

За каждым этапом работ наблюдали общественные организации.

-В июле, при осмотре дороги, мы обратили внимание подрядчика на проблему, которую обозначали жители нашего города: из-под асфальта проглядывались бугры от проложенной ранее трубы. Замечания были услышаны, трубу демонтировали. Будем наблюдать за состоянием автодороги, - сообщил руководитель регионального штаба ОНФ на Ямале Иван Новицкий.

На втором участке, от улицы Броднева до Мичурина, работы длились примерно две недели. За это время сняли старый изношенный слой асфальта и уложили два новых. Также заменили бордюры, привели в порядок тротуары и нанесли разметку.

Всего в окружной столице в этом году ремонт затрагивает почти 10 километров улиц и дорог, не считая работ по строительству, из них около половины в рамках нацпроекта.