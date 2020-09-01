На Ямале стартует голосование за инициативы горожан по благоустройству региона

Фото: портал "Живём на Севере"

На Ямале стартует голосование за инициативы горожан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Отдать свой голос можно уже с завтрашнего дня на портале «Живём на Севере».

По всему округу работали проектные офисы, которые принимали заявки и консультировали граждан. Всего было подано 317 заявлений, однако на выбор северянам предстанут лишь 159 проектов.

Стать участником мог каждый ямалец, для этого было необходимо выдвинуть свою инициативу, найти единомышленников и представить проект. В течение лета экспертные комиссии знакомились с поступившим материалом и проводили общественные обсуждения.

Специалисты отмечают, что в этом году увеличилось не только количество поступивших инициатив, но и качество самих проектов.

Поддержать понравившуюся инициативу можно в онлайн - голосовании с 2 по 10 сентября на портале «Живем на Севере». А в течение следующих трёх дней - отдать свой голос за лучший проект в очном формате..