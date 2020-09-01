Жители Губкинского обеспокоены затянувшимися сроками строительства детской площадки

Фото: паблик "Северяне", соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском местные жители обеспокоены затянувшимися сроками строительства детской площадки. Информация об этом появилась накануне в паблике «Северяне» в социально сети «ВКонтакте».

-Действительно изначальный срок сдачи объекта был запланирован на 31 августа, но пока на месте лишь бетонное основание. Просим пояснить данную ситуацию и придать ускорения подрядчику, - пишет автор.

Вопрос решился через несколько часов, когда администрация города оставила ответ в комментариях.

-Реконструкцию детских площадок планируют завершить в конце сентября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, завод-изготовитель детского оборудования приостанавливал производство, поэтому сроки были сдвинуты. Мы тоже хотим скорее порадовать маленьких жителей нашего города!

В заключении власти попросили проявить терпение и понимание.