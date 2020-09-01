С 1 сентября в детских садах и школах Ямала включат отопление

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Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты Ямала получат тепло уже сегодня. В жилых домах батареи начнут прогреваться по мере понижения среднесуточной температуры до +8 градусов в течение 5 дней.

-Жилищный фонд как всегда подключается по нормативу, делают это управляющие компании. Несмотря на все вопросы, связанные с пандемией, подготовка к отопительному периоду прошла в штатном режиме. Все объекты, связанные с теплоэнергетикой, готовы на 89 процентов и подходят к заключительному этапу, - рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Дмитрий Афанасьев.

Также по его словам, завоз топливных ресурсов проходит в штатном режиме. На сегодняшний день на Ямал поступило порядка 60 процентов нефтепродуктов, 40 процентов угля и 100 - дров.

Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к зиме до 15 ноября.