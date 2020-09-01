При пожаре в Надыме погибла маленькая девочка

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме произошла страшная трагедия - во время пожара погиб ребёнок.

Сообщение о возгорании поступил вчера, 31 августа, около 17:00. Огонь бушевал в одной из квартир, расположенной на 9 этаже по улице Зверева.

Не смотря на то, что спасатели прибыли на место через считанные минуты, из окон уже валил густой дым. Ситуацию усугубляло то, что по словам очевидцев в помещении могли находится люди. Не долго думая, пожарники ринулись на выручку. Проникнув внутрь они обнаружили женщину с тремя детьми, которых незамедлительно эвакуировали.

Не взирая на своевременную помощь, врачи так и не смогли спасти 5-летнюю девочку, малышку доставили в больницу без сознания. Также был эвакуирован один ребёнок из соседней квартиры.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Около 18:00 пожар площадью 5 «квадратов» был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 3 единицы спецтехники МЧС и 18 человек личного состава.