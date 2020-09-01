Погода на Ямале на 1 сентября: и снова дожди

Погода в Югре на 1 сентября Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +11, ночью + 9. Ветер 3-6 м/с.

В Ноябрьске: пасмурно, в утренние часы сильный дождь. Днём +16, ночью +11. Ветер 5-13 м/с.

В Новом Уренгое: переменная облачность, в районе 14.00 ожидается небольшой дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 6-11 м/с.

В Надыме: облачно. В 11.00 начнётся дождь, который продлится до самого вечера. Днём +16, ночью +9. Ветер 3-8 м/с.

В Губкинском: переменная облачность после 14.00, до этого - солнечно. Днём +16, ночью +9. Ветер 5-11 м/с.

В Тарко-Сале: переменная облачность после 14.00, до этого - солнечно. Днём +16, ночью +9. Ветер 5-11 м/с.

В Муравленко: облачно, в утренние часы небольшой дождь. Днём +16, ночью +10. Ветер 3-9 м/с.

В Лабытнанги: дождь в течение всего дня. Днём +10, ночью +9. Ветер 3-6 м/с.