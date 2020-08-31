Двоих ямальцев задержали по подозрению в изнасиловании

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Два жителя Красноселькупского района подозреваются в изнасиловании местной жительницы, против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает Следком Ямала.

По данным следствия, в селе Толька ночью 30 августа 2020 года двое пьяных мужчин, один из которых ранее судим, катались на машине. Заметив на улице женщину, они силой затащили ее в автомобиль, отвезли в квартиру одного из подозреваемых и изнасиловали. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.