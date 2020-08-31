Жительницу Лабытнанги будут судить за попытку убийства сожителя

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В Лабытнанги распитие спиртных напитков закончилось поножовщиной. Семейная драма случилась в ночь с 17 на 18 июня 2020 года, во время ссоры мужчина избил 34-летнюю сожительницу, нанес несколько ударов кулаками по лицу, выяснили следователи Семи лиственниц.

После побоев мужчина раскаялся. Он принес из кухни нож и протянул сожительнице с просьбой, чтобы она также причинила ему боль.

– Женщина взяла нож из его рук и нанесла им удар в область грудной клетки потерпевшему. После чего обвиняемая позвонила в службу скорой помощи и попросила оказать помощь потерявшему сознание мужчине. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла жизнь потерпевшему, – пояснили следователи.

Женщина обвиняется в совершении преступления по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Уголовное дело направлено в суд.