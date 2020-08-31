Росгвардейцы проверили ямальские школы

Фото: Росгвардия Ямала

Готовность образовательных учреждений Ямала к новому учебному периоду проверили росгвардейцы. Об этом в ведомственной радиопрограмме рассказал сотрудник Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу старший лейтенант полиции Андрей Биль.

Сотрудники Росгвардии проверяют специальный паспорт безопасности образовательного объекта, наличие внешних и внутренних систем видеонаблюдения, в том числе так называемую «тревожную кнопку», отмечают их исправность и бесперебойность в работе. Также проверили квалификацию охранников.

– Всего в зоне нашего обслуживания на Ямале находится около 300 образовательных организаций. По состоянию на конец августа наши сотрудники в составе специальных межведомственных комиссий провели обследование всех данных учреждений. В их число вошли школы, детские дошкольные учреждения, колледжи, техникумы, а также учреждения дополнительного образования детей. Исключение составили только семь объектов, находящиеся на капитальном ремонте. Они будут сданы в ближайшее время, после чего также в составе комиссионной проверки будут обследованы нашими сотрудниками на предмет безопасности, – сообщил Биль.