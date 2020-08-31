В Новом Уренгое строят площадки для выгула собак

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Строители уже заключили контракт на выполнение работ и осенью появятся вольеры в северной и южной части, точнее на улице Захаренкова и в микрорайоне Оптимистов, сообщили в администрации города.

По контракту рабочие установят металлическое ограждение выстой полутора метра. Также обязательно размесят урны для мусора, дог-боксы, трамплин, лестницу (горку) для псов и двойной барьер. Всё это займет 600 метров на двух площадках. Срок выполнения работ – ноябрь 2020 года по муниципальному контракту.

Напомним, во время одной из прямых трансляций новоуренгойцы спрашивали губернатора Дмитрия Артюхова об обустройстве площадок для выгула собак. Власти пообещали, что площадки появятся, сообщили в администрации Нового Уренгоя.