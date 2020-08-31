Северяне Яр-Сале позаботились об экологии родного края

Фото из паблика «Мой Ямальский район»

Накануне, 30 августа, десятки ярсалинцев откликнулись на пятничный призыв администрации Яр-Сале и вышли на большую уборку. Об этом сообщает паблик «Мой Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте».

– Всем вместе удалось очистить довольно большой участок территории за дальней вертолетной площадкой. Видно, что серьёзная уборка там не проводилась давно, – сообщается в посте.

Около 30 мешков мусора – пластика, ржавого метала, дерева, брошенного стройматериала собрали ямальцы. «Руководил» процессом трехлетний Нестор, которого к чистоте родного края сызмальства приучают родители на собственном примере.