Ямальских ветеринаров поздравили с профессиональным праздником

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Ежегодно ямальские ветеринары проводят более миллиона головообработок животных против таких заболеваний как сибирская язва, бешенство, бруцеллёз. С начала года только против сибирской язвы привито более 380 000 голов северных оленей, что составляет 70% от плановых показателей. Сегодня, в День ветеринарного работника, защитников фауны поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

– Ваш труд – залог благополучия северян, динамичного развития АПК, обеспечения биологической и продовольственной безопасности в регионе. Желаю всем здоровья, успехов и достойных результатов в укреплении ветеринарной службы Ямала, – поздравил глава региона.

Сегодня ветеринарная служба региона представлена службой ветеринарии и тремя подведомственными ей учреждениями численностью 233 человека. Структурные подразделения размещены во всех районах и городах ЯНАО.

Ветеринары занимаются диагностикой болезней животных и предупреждением их возникновения, проводят ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения, а также лабораторную диагностику животноводческой продукции на продовольственных рынках.

Кроме вакцинации, на Ямале проводится мечение северных оленей. Для автоматизации процесса внедряется технология электронных бирок. Всего за три года силами ветеринарных специалистов региона пробирковано более 280 000 голов оленей.

В этом году в округе организуют приюты для животных без владельцев, они уже появились в Лабытнанги, Муравленко, Надыме, Красноселькупе и Аксарке, до конца года появятся приюты в остальных восьми муниципалитетах региона.