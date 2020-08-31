На Ямал прибыла парусная экспедиция Российского географического общества

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Участников парусной экспедиции на яхтах «Жемчужина» и «Сибирь» встретили в Салехарде. Акция приурочена к 75-летию Великой Победы. Регата вышла 1 августа из Архангельска, команда прошла по Северной Двине в Белое море и дальше по маршруту Севморпути до Салехарда. От окружной столицы яхты продолжат путь по Оби и Иртышу до Омска.

Встреча экспедиции состоялась на Речном вокзале города. На причале яхтсменов встречали глава Салехарда Алексей Титовский, директор российского центра освоения Арктики Андрей Умников, директор ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов.

Члены яхтенного похода доставили в Салехард памятную капсулу с землёй с мест захоронения моряков, погибших в Арктике в годы Великой Отечественной войны. Её поместят на аллее Славы в Салехарде. Глава окружной столицы передал участникам экспедиции флаг Салехарда, Андрей Умников – ямальский стяг.

Напомним, круизные яхты «Сибирь» и «Жемчужина» идут по водам Арктики и Сибири с остановками для возложения венков к местам гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны. Возложения венков памяти были организованы в Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях.

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