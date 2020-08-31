Выставка-конкурс «Ямальский комикс» презентует новые работы художников

Свежий сборник комиксов конкурса уже приехал в Салехард. Фото из группы . "Конкурс "Ямальский комикс 2020"" "ВКонтакте"

Открытие выставки-конкурса «Ямальский комикс» и VI Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» состоится 3 сентября, сообщили организаторы.

– Формат пока определяется, ждем новостей о режиме самоизоляции в Салехарде. Но открытие будет в любом случае, – заявили они.

В день открытия будут публично подведены итоги конкурса, вручены дипломы призерам, памятные подарки участникам выставки. Экспозиция «Ямальский комикс» представит 29 конкурсных работ, четыре – вне конкурса. Все комиксы были созданы специально к конкурсу и еще не были представлены зрителям. Подарочный фонд – книги от издательства «Бумкнига» (Санкт-Петербург).

4 и 5 сентября состоятся творческие встречи и мастер-классы признанных мастеров комикса: Ольги Лаврентьевой, Ольги Посух, а также Юлии Никитиной, соорганизатора выставки-конкурса, художница, участница выставок графики и рисованных историй в России, Финляндии, Польше, Германии, создателя графических романов «Дневник штормов» (2019) и «Полуночная земля» (2017), ставшего призером профессиональной премии российской комикс-индустрии имени Казимира Малевича в 2018 году.

Фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» родился в начале сентября 2015 года. Его организаторы – МВК имени И. С. Шемановского и Институт художественных и гуманитарных проектов – привлекают внимание к разнообразному миру графики. На открытие первого фестиваля приезжала из Таллина именитая художница Вера Станишевская, которая провела несколько мастер-классов. С тех пор это стало неизменной традицией фестиваля: на фоне выставок, проводились творческие встречи и мастер-классы по техникам, темам современной графики. С 2015 по 2019 годы на Ямале побывали художники из Алматы (Казахстан), Бишкека (Киргизия), Риги (Латвия), Санкт-Петербурга, Таллина (Эстония).

– Выпуск печатной продукции также стало хорошим правилом нашего мероприятия. Поэтому выставка-конкурс «Ямальский комикс» продолжает фестивальные традиции по всем направлениям! – заявили организаторы.