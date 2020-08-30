Жителя Нового Уренгоя оштрафовали за оскорбление полицейского. Фото: Ольга Крыльцова

9 июня 2020 года в дежурную часть полиции Нового Уренгоя от жителя города поступило сообщение, что рядом с подъездом находится нетрезвый мужчина. Приехавшие на место стражи порядка застали пьяного гражданина.

– Ранее не судимый 41-летний горожанин в присутствии посторонних лиц стал оскорблять сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью, тем самым унизив его честь и достоинство. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу

В августе 2020 года новоуренгойским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.