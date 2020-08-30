Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 30 августа 2020 года возросло на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 30 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 13 364).

По информации оперштаба ЯНАО, за минувшие сутки 24 человека выздоровели (за весь период – 12 989), 231 пациент госпитализирован с COVID-19 (из общего числа болеющих), пять пациентов находятся в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), три – в крайне тяжелом (из общего числа госпитализированных), шесть пациентов – на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных), 3 435 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 484 871).

За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 449). 36 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 915): Новый Уренгой – 5 (за весь период – 3915, выздоровели – 3698), Салехард – 1 (за весь период – 1061, выздоровели – 911), Ноябрьск – 10 (за весь период – 1033, выздоровели – 872), Губкинский – 1 (за весь период – 999, выздоровели – 933), Муравленко – 7 (за весь период – 624, выздоровели – 316), Надым – 3 (за весь период – 394, выздоровели – 319), Лабытнанги – 4 (за весь период – 221, выздоровели – 168), п. Пурпе – 1 (за весь период – 200, выздоровели – 156), п. Тазовский – 2 (за весь период – 124, выздоровели – 104), с. Яр-Сале – 1 (за весь период – 22, выздоровели – 15), с. Горки – 1 (за весь период – 2), Тарко-Сале – новых нет (за весь период – 775, выздоровели – 667), п. Пангоды – новых нет (за весь период – 137, выздоровели – 133), п. Уренгой – новых нет (за весь период – 112, выздоровели – 74), п. Харп – новых нет (за весь период – 69, выздоровели – 53), п. Пуровск – новых нет (за весь период – 52, выздоровели – 49), п. Красноселькуп – новых нет (за весь период – 49, выздоровели – 39), п. Ханымей – новых нет (за весь период – 44, выздоровели – 39), п. Аксарка – новых нет (за весь период – 32, выздоровели – 20), с. Самбург – новых нет (за весь период – 9, выздоровели – 4), с. Салемал – новых нет (за весь период – 8), п. Приозерный – новых нет (за весь период – 8, выздоровели – 6), п. Ягельный – новых нет (за весь период – 7, выздоровели – 7), с. Антипаюта – новых нет (за весь период – 5, выздоровел – 2), с. Лопхари – новых нет (за весь период – 4), с. Мужи – новых нет (за весь период – 2, выздоровели – 2), п. Правохеттинский – новых нет (за весь период – 2), с. Шурышкары – новых нет (за весь период – 1), д. Харампур – новых нет (за весь период – 1, выздоровел – 1), с. Толька – новых нет (за весь период – 1, выздоровел – 1), с. Овгорт – новых нет (за весь период – 1, выздоровел – 1), с. Газ-Сале – новых нет (за весь период – 1, выздоровел - 1).