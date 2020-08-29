На Ямале микроавтобус сбил велосипедиста

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Накануне, 28 августа, водитель микроавтобуса IRITO-Boxer сбил велосипедиста, произошло это примерно в:30 на первом километре автодороги «Лабытнанги – Обская», сообщает Госавтоинспекции Ямала.

По версии дознавателей, ночью велосипедист двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства выясняются.

За минувшие сутки на дорогах Ямала округа зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, пострадавший только один человек. Всего с начала 2020 года на ямальских дорогах случилось 3042 аварии, в которых погибли 27 человек, травмы получили – 292, в том числе 27 детей.