Ямальским охотникам и рыбакам запретили промысел без справки на коронавирус

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Сезон охоты на Ямале начался на прошлой неделе, вчера, 28 августа, в округе открыли охоту на водоплавающую дичь. Однако на время пандемии коронавируса ямальским охотникам и рыбакам запрещено выезжать в тундру без справки об отсутствии COVID-19 – на этом настаивают нефтяники.

Охотники, которые живут неподалеку от месторождений, задались вопросом – а можно ли посетить охотничьи угодья на территории нефтяников, ведь в регионе действует запрет передвижения по ним. Ноябряне обратились с этим вопросом к депутатам гордумы. По словам парламентариев, руководство нефтяных организаций допускает беспрепятственное посещение территории компаний, но с условием: у посещающих должны быть справки об отсутствии COVID-19.