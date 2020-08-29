Погода на Ямале 29 августа: потеплеет до +24 градусов

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В субботу, 29 августа, на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой, днем по западу умеренный дождь, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха в регионе прогреется днем +14…+19 градусов, местами до +24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов.

В Салехарде +14 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 2 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, ясно и кратковременные осадки, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.

В Губкинском +20 градусов, ясно, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

В Надыме +12 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, Частично облачно и слабый дождь, ветер легкий, северный 2 м/с.

В Муравленко +18 градусов, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.