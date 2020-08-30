Погода на Ямале 30 августа: резкое похолодание

На Ямале резкое похолодание. Фото - pixabay.com.
В воскресенье, 30 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +11 градусов, облачно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.
В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 2 м/с.
В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 5 м/с.
В Надыме +13 градусов, пасмурно, ветер северный 4 м/с.
В Губкинском +15 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 4 м/с.
В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 4 м/с.
В Муравленко +15 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 3 м/с.
В Лабытнанги +11 градусов, ясно, ветер восточный 5 м/с.