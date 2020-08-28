Пожарные проверили готовность избирательных участков Салехарда к выборам Фото: 89.mchs.gov.ru

Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО в преддверии выборов в органы госвласти и местного самоуправления, которые состоятся в сентябре 2020 года, проверяют на пожарную безопасность объекты, которые будут задействованы в избирательной кампании.

- В первую очередь, обращается внимание на состояние эвакуационных выходов, электросетей, наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты, обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения, инструкциями о мерах пожарной безопасности - отмечает главный государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору Дмитрий Олимпие.

В ходе обследований обязательно проводятся противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Кроме того, в период проведения выборов будет организованно дежурство на избирательных участках.

Те объекты, где были выявлены хоть и незначительные недостатки, устраняют их в указанные сроки.