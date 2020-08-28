В Ноябрьске пожар уничтожил расселенный дом

В Ноябрьске сгорел расселенный дом Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

В Ноябрьске сегодня, 28 августа, сгорел деревянный двухэтажный дом №17 по проспекту Мира. К моменту ЧП в нем не было жильцов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, пожар локализован в 16:05. Здание повреждено на площади 500 кв. метров. Дом был признан непригодным для проживания и был расселен еще в 2019 году.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте еще работают огнеборцы. Известно, что возгорание произошло на чердаке шестнадцатиквартирного дома.