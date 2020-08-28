В Салехарде обсудили меры поддержки инвалидов Фото: Анна Полякова

В Салехарде состоялся координационный совет по делам инвалидов в заочном режиме. Участие в нём приняли представители органов местного самоуправления, учреждений и организаций, общественники. На учёте в городском департаменте состоит 1 600 инвалидов старше 18 лет и 267 детей с особенностями здоровья.

Обсуждались новые мера соцподдержки для инвалидов и детей-инвалидов. Так, например, с 1 января 2020 года введена ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы.

Изменился порядок возмещения затрат на оплату проезда для детей-инвалидов. Ранее расходы на транспорт оплачивались только при проезде на лечение. Теперь один раз в год подлежит полной оплате билет ребёнка-инвалида и одного неработающего родителя-сопровождающего, при этом цель поездки значения не имеет.

Изменения коснулись и увеличения возраста ребёнка-инвалида, имеющего право на получение реабилитационного сертификата и на распоряжение его средствами, с 5 до 7 лет.

В новом учебном году в школе №1 планируют открыть класс для слабовидящих детей. Также в обучающие учреждения будут привлечены учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы.

Люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в культурной и спортивной жизни города. Так, сборная команда столицы региона регулярно участвует в параспартакиаде округа, а также Тюменской области. На 21 параспартакиаде ЯНАО спортсмены-инвалиды Салехарда в составе команды из 10 человек завоевали 21 медаль различного достоинства.