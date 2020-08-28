В Ноябрьске юных наркоторговцев отправили в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске зачитали приговор двоим юношам, один из которых несовершеннолетний. Молодые люди признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

19-летнего и 16-летнего парней задержаны в момент, когда они готовились к сбыту наркотических средств. Их взяли с поличным 18 декабря на территории лесополосы при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе личного досмотра при молодых наркоторговцев обнаружено запрещенное вещество в крупном размере.

- Приговором суда осужденным назначено наказание с различными сроками – совершеннолетний приговорен к 10 годам, 16-летний – к 5 годам лишения свободы. Местом отбывания наказания определена колония общего режима, - сообщили в СК СКР по ЯНАО.