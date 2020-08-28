Губернатор Ямала второй раз совершил объезд региона Фото: yanao.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за 10 дней преодолел почти 2 тысячи километров, чтобы оценить жизнь в регионе, темпы благоустройства, строительства жилья и социальных объектов. Путь начинался в Ноябрьске и финишировал глава Ямала в Салехарде.

Это его второй объезд автономного округа. В рамках макси-рейда глава провел множество встреч с людьми и проверил главные стройки региона. Всего губернатор провел за рулем около 30 часов. Артюхов без предупреждений посетил несколько муниципалитетов региона, не везде остался доволен работой местных властей. Эксперты прогнозируют отставки сразу нескольких глав муниципалитетов, передает Муксун.fm.

Дорогу из Ноябрьска в Салехард губернатор преодолевал на автомобиле Lada X-Ray. Последний участок пути по дороге Надым-Салехард Артюхов проехал на УАЗ «Патриот». Глава региона стал первым, кто опробовал эту дорогу.

- Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд, - заявил губернатор в соцсетях.

Отмечается, что губернатор проводил встречи с жителями во всех населенных пунктах. Наиболее популярными темами стали расселение ветхого жилья, организация обучения в школах и детских садах, качество детских площадок и дорог.

В общей сложности на вопросы он отвечал более 10 часов. Примерно столько же длились прямые эфиры в Instagram. Более чем 2 тысячи жалоб от жителей будут обработаны чиновниками.