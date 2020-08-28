На Ямале диспансеризацию прошли 25 тысяч человек

На Ямале диспансеризациюпрошли четверть запланированного числа жителей региона. Пандемия и ограничительные мероприятия внесли свои коррективы в работу медицинских учреждений.

По словам главврача Ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева, всего в 2020 году профилактическое обследование должны пройти порядка 100 тысяч ямальцев.

Напомним, диспансеризация возобновлена на Ямале с середины августа. Однако северяне старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем смогут пройти осмотр только после снятия режима повышенной готовности. Переболевшие коронавирусом смогут обследоваться после получения двух отрицательных тестов.

При проведении диспансеризации медучреждения следуют правилам профилактики распространения коронавирусной инфекции, разработанным региональным депздравом. Принимаются меры по разделению потоков людей, на входах установлены дозаторы с кожным антисептиком, посетителям бесконтактно измеряют температуру.

Обеспечивается социальная дистанция в 1,5 м. В кабинетах, коридорах и холлах установлены обеззараживатели воздуха, соблюдается режим проветривания, дезинфекция проводится специальными средствами, эффективными при вирусных инфекциях.

-Между здоровьем, факторами риска и болезнью очень тонкая грань. Поэтому нам крайне важно вовремя выявить недуги, сделать все, чтобы их устранить и обеспечить необходимое диспансерное наблюдение, - отметил Сергей Токарев.