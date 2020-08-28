АО «Транснефть – Сибирь» провело гидроиспытания строящегося резервуара на ЛПДС «Торгили» Фото: «Транснефть–Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело гидравлические испытания резервуара для хранения нефти, строительство которого ведется на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Торгили» Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Для проверки емкости на прочность и герметичность использовался метод налива воды с выдержкой под нагрузкой 48 часов. Резервуар был заполнен водой до проектной отметки с предварительным проведением визуального, рентгенографического и ультразвукового контроля сварных соединений. Также выполнено лазерное сканирование для определения соответствия геометрических параметров конструкции требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть» и государственных стандартов. По результатам обследований получены положительные заключения.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе 2019 года. На сегодняшний день полностью выполнены устройство основания и фундамента под резервуар, смонтированы металлоконструкции стенки, днища и кровли резервуара. Установлены кольцевая лестница для подъема на крышу резервуара и площадки, необходимые для безопасного проведения работ по обслуживанию оборудования. Смонтированы системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Ведется окраска наружной поверхности резервуара, нанесение антикоррозионного покрытия, устройство обвалования, монтаж кабельной эстакады и системы электрохимзащиты.

Новый резервуар объемом 20 тыс. куб. м в диаметре составляет около 46 м, высота емкости – почти 12 м. Строительство обусловлено необходимостью увеличения объема резервуарного парка ЛПДС «Торгили», проект реализуется в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Сибирь».

Ввод резервуара в эксплуатацию планируется осенью после проведения комплексного опробования и проверки всех средств и систем на соответствие требованиям промышленной безопасности.