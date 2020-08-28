В Лабытнанги 7 проектов инициативного бюджетирования претендуют на поддержку Фото: lbt.yanao.ru

Все семь проектов, которые предлагаются к реализации в 2021 году в Лабытнанги, проходят общественное обсуждение в ходе встреч и презентаций. В начале сентября состоится рейтинговое голосование: вначале онлайн на портале «Живём на Севере», затем – очно, на счётных участках.

- Мои земляки по-прежнему предпочитают использовать бюджетные средства на благоустройство, в большей степени - для детей. Важно, что претендующие на поддержку новые идеи созвучны с нашими задачами сделать город комфортным, уютным, жизнь интересной и насыщенной событиями, - подчеркивает глава города Марина Трескова.

В ходе заседания конкурсная комиссия 27 августа утвердила пакет документов для проведения голосования, также состоялось очередное заседание.

Участники оценили итоги реализации проектов школьников, которые объединяет стремление ребят сделать свою любимую школу яркой, уютной. Проекты воплощены в жизнь, планируется их презентация. Члены конкурсной придут в каждую школу, чтобы увидеть всё воочию.

Большой проект под названием «Уютный Ямал» вовлекает все больше жителей города и округа в реализацию проектов инициативного бюджетирования. Каждый может предложить свои проекты, которые решат насущные проблемы. Каждый может принять участие в воплощении идей в жизнь или проконтролировать их исполнение, сообщили в мэрии.