В Салехарде к юбилею города высадят 150 деревьев Фото: salekhard.org

В Салехарде стартует новая акция «Юбилейное дерево», она приурочена к 425-летию города. Во дворах жилых домов планируют высадить 150 деревьев.Об этом объявил в своём аккаунте в Instagram глава города Алексей Титовский:

«Приглашаю неравнодушных горожан присоединиться к этой доброй и важной акции. Надеюсь, что «юбилейные деревья» займут свои места уже на следующей неделе и будут радовать салехардцев», - написал градоначальник.

Планируется завершить акцию 6 сентября. Заявку можно подать до 4 сентября в группу в социальной сети ВКонтакте «Коммунальщик Салехарда». В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона.