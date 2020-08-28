Жителей Ямала призывают выбрать детей вместо цветов Фото: из открытых источников

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала благотворительная акция «Дети вместо цветов». В оперативном штабе ЯНАО объяснили ее суть.

Жителей региона призывают отказаться от траты денег на цветы в подарок учителям к 1 сентября. Предлагается каждому школьнику в День знаний приносит в школу по одному цветку, из которых соберут букет для педагога.

Сэкономленные деньги направляют на благотворительность. Например, в Ноябрьске школьники соберут деньги для годовалой Марии Федоткиной, а новоуренгойские дети - направят средства на реабилитацию детей с особенностями здоровья.