В Ноябрьске линейки 1 сентября пройдут для первоклассников и выпускников Фото: Анна Полякова

В Ноябрьске учебный процесс начнется 2 сентября. Торжественные линейки 1 сентября в этом году организуют только для первоклассников и выпускников. Их поздравят почетные гости, директора школ, учителя. Ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией.

Для остальных школьников праздники пройдут в классах. В День знаний для учащихся пройдут классные часы. Родителей просят воздержаться от посещения учебных кабинетов в День знаний, сообщили администрации Ноябрька.

Начальник департамента образования Ноябрьска Светлана Фатеева напомнила, что будет динамическое расписание и особый режим входа в школу. Обращаясь в соцсети к родителям и школьникам, она попросила следить за объявлениями в сетевом городе, на официальном сайте учреждения. Это необходимо, чтобы ориентироваться в учебном процессе своевременно, не опоздать на уроки.