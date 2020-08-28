В Лабытнанги полицейские проверили доступ на чердаки многоквартирников Фото: 89.мвд.рф

В Лабытнанги сотрудники полиции провели рейдовое мероприятие по проверке чердачных помещений. Проверяющие выявляли незакрытые чердаки многоквартирных домов, на крышах которых могут собираться подростки.

Согласно законодательству входные двери или люки выхода на кровлю должны быть всегда закрыты на замок. Во время рейда было обнаружено два нарушения, информация о которых была направлена в соответствующие службы для ограничения доступа в чердачные помещения, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Проверяющие напоминали несовершеннолетним, что доступ на крышу запрещен всем, за исключением специалистов, которым требуется там выполнять рабочие обязанности.

С подростками велась беседа о правилах собственной безопасности – не выходить на крыши и чердаки, не принимать сомнительные предложения от случайных знакомых или друзей испытать себя на прочность, мужество и отвагу, не участвовать в опасных для жизни приключениях.