В Салехарде 200 детей получат новые ранцы и тетради Фото: salekhard.org

В Салехарде продолжается благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу!». Её цель – оказание помощи семьям с детьми-школьниками, нуждающимся в поддержке.

На акцию откликнулись уже более 10 организаций города и неравнодушные жители. Они принесли в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» рюкзаки, наполненные канцелярскими товарами, ручки, краски, тетради и многое другое.

Собранные школьные принадлежности передадут нуждающимся семьям, а это около двухсот детей. Все желающие помочь могут присоединиться акции и принести школьные принадлежности в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» сообщили в администрации Салехарда.