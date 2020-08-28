Жителям Уренгоя приходится терпеть временные отключения электричества Фото: puradm.ru

Если котельные Уренгоя Пурoвского района готовы к отопительному сезону полностью, то системы электроснабжения посёлка еще ремонтируют. Местным жителям приходится терпеть неудобства из-за временных отключений света.

Ремонтные работы продолжат и в сентябре. Электрики стараются максимально совмещать количество заявок строительных организаций на отключение энергии, чтобы жители реже оставались без света.

Для переустройства воздушной линии вдоль строящейся дороги на улице Первопроходцев подрядной организации пришлось выполнить демонтаж и проложить кабель под землёй протяжённостью 161 метров. На переустройстве линии трудятся десять человек. После укладки кабеля приступили к подключению. Для выполнения этих работ электроэнергию пришлось отключить сразу в нескольких микрорайонах.

На участке, где проводились работы во время отключения электроэнергии, параллельно выполняли регулировку разъединителей на опоре. За два месяца электромонтёры произвели замену оборудования на 12-ти участках, сообщили в администрации Пуровского района.